Sivana sorteia prêmios da campanha Apucarana liquida

O sorteio ocorreu na sede do Sivana

Na manhã desta sexta-feira (10/03), o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) realizou o sorteio dos prêmios da campanha Apucarana Liquida 2023. Cinco consumidores foram contemplados com vale-compras e também com uma viagem com acompanhante com tudo pago para o Sesc Caiobá.

O sorteio, que ocorreu na sede do Sivana, foi conduzido pelo vice-presidente Luiz Fernando Mamede Mendes; pela presidente da Câmara da Mulher e também integrante da diretoria do sindicato, Sueli Carmona Dias; pelo tesoureiro do Sivana César Augusto Pinto; e pela integrante do Conselho Fiscal do Sivana, Nilsa Christ de Carvalho.

A presidente do Sivana, Aída Assunção, avalia que a campanha obteve um saldo positivo e os prêmios atraíram consumidores de toda região. “Agora, os sortudos devem procurar o Sivana no horário comercial para retirar seus prêmios, inclusive, os vendedores”, ressalta.

Confira os ganhadores!

1º - 500,00 - Antônio Aparecido de Souza - Livraria Nerimar - vendedora Luana

2º – 500,00 - Maria Aparecida Sartori Livrari - Loja Jolly - vendedora Gabriela

3º – 500,00 - Roberto Rivelino Camargo - Loja Padroeira Calçados - vendedora Regina

4º 500,00 - Ariane Aparecida Gouveia Fenato - Loja Space Fashion - vendedora Carol

5º 01 viagem para Sesc Caiobá com acompanhante - Sueli Martins - Loja Carmo Mendes (shopping) - vendedora Dalva.





