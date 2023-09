Sivana realiza homenagem ao Dia do Contador em Apucarana; veja

Na manhã desta quinta-feira (21), o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) promoveu um café especial em homenagem ao Dia do Contador, comemorado oficialmente nesta sexta-feira, dia 22 de setembro. O evento aconteceu em parceria com a Fecomércio PR, Câmara da Mulher, Sesc, Sindicato dos Contabilistas de Apucarana (Sicap) e Federação dos Contabilistas do Estado do Paraná (Fecopar)

O café da manhã, que homenageou o contador José Luiz Debrassi, por seus 45 anos de serviços prestados a sociedade apucaranense, foi realizado na unidade do Sesc Apucarana.

A presidente do Sivana, Aída Assunção, ressaltou a importância dos contabilistas nas empresas e também o papel do sindicato para o desenvolvimento do comércio local. “Faço questão de promover esse café em homenagem a esses profissionais, porque eles são fundamentais bom o bom funcionamento de nossas empresas”, disse.

Já o homenageado, que foi revelado na hora, recebeu uma placa comemorativa em nome de toda a categoria. “É com muita satisfação que recebo essa homenagem. Eu não esperava”, comentou. José Luiz Debrassi foi indicado a receber a homenagem pelos colegas contabilistas do Sicap.

Além da homenagem, o café da manhã teve palestra com o analista de desenvolvimento da Fomento Paraná, Fabiano Camargo da Silva, que apresentou as diferentes linhas de crédito disponíveis através do programa.

Presenças

O evento também contou com a presença de autoridades locais, como da presidente da Câmara da Mulher, Sueli Carmona Dias, do prefeito Júnior da Femac, do gerente-executivo do Sesc, Ronaldo Romani; do gerente-executivo do Senac, Lucas Salvalaggio; da presidente do Sicap, Marineide Almeida dos Santos; do presidente da Acia, Wanderlei Faganello; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Londrina, Roberto Luiz de Oliveira; o presidente do Sindicato dos Salões de Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares do Paraná, Laércio Scheider; do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e região, Ovhanes Gava; do consultor do Sebrae, Tiago Cunha; da presidente do Sivale, Elizabete Ardigo, e representantes de entidades sociais.

