Sivana e Siecap fecham reajuste salarial do comércio e supermercados

Da Redação

Aída Assunção e Anivaldo Rodrigues da Silva

O Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap) assinaram na manhã desta quarta-feira (26/10) a Convenção Coletiva do Trabalho (CCT) para de 2022/2023. Com o reajuste, o salário-base do vendedor será de R$ 1.749,77. Já o salário-base para colaboradores de supermercados com a função de caixa será de R$ 1.758,40.

O acordo, que definiu o reajuste salarial dos trabalhadores do comércio, do Shopping CentroNorte e também dos supermercados, abrange os trabalhadores dos municípios de Apucarana, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, kaloré, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi e Marumbi.

Para os trabalhadores do comércio, que inclui o Shopping CentroNorte, o reajuste será de 12%, sendo 11.92 correspondente a inflação do período. Já para os trabalhadores dos supermercados, o reajuste também será de 12%, sendo 11.90 referente a correção inflacionária. “Acredito que, mais uma vez, chegamos num acordo razoável para ambas as partes”, avalia a presidente do Sivana, Aída Assunção.

O presidente do Siecap, Anivaldo Rodrigues da Silva observa que a palavra que norteou as negociações foi equilíbrio. “Conseguimos garantir o reajuste salarial sem comprometer a geração de empregos, o que é positivo para esse período”, pontua.









