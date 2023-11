Sivana e Câmara da Mulher promovem palestra sobre saúde do homem

A palestra aconteceu no auditório do Sivana.

O sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (Cmeg) promoveram ontem (21/11)uma palestre sobre saúde masculina exclusiva para homens, a açãofaz parte do Novembro Azul.

O encontro foi comandado pelo médico superintendente de Atenção Primária de Saúde e coordenador da Comissão de Residência Médica da Autarquiade Saúde de Apucarana, Odarlone Orente.

Segundo a presidente do Sindicato, Aída Assunção, a iniciativa visa alertar os homens sobre a importância de cuidar da saúde, o que inclui ações preventivas, como essa.

“Sempre realizamossobre o Outubro Rosa e, a partir de agora, vamos começar a realizar também o Novembro Azul, pois os homens também precisam se cuidar”,diz.

