Sivale e APL produzem documentário sobre a história do Boné

Apucarana é conhecida como a Capital do Boné. Inclusive muitas pessoas acham que é só apelido, quando na verdade existe até uma Lei Federal (nº 2.793/08) institucionalizando o referido título.

Mas como surgiu o boné em Apucarana? Quem foram os empresários que tiveram essa ideia? Foi pensando em resgatar e registrar essa história que o SIVALE e o APL estão gravando um documentário.

A presidente do SIVALE, Elizabete Ardigo, explica que pela primeira vez os principais personagens foram reunidos com o objetivo de preservar a memória. “Nossa ideia é lançar este material no dia 31 de janeiro, que é o Dia do Boné”, além de deixar este material para o futuro Museu que está sendo formado na cidade”, diz Ardigo.

O coordenador do APL de Bonés, Jayme Leonel, ressalta a importância de registrar esta história. “Apucarana vive e é conhecida pelo Boné. Temos que valorizar isso. Contar a história através dos primeiros empresários e funcionários da época é homenagear a própria cidade”, diz Leonel.

Fotos antigas, vídeos da época, além dos depoimentos irão formar o vídeo que está em produção. “Tínhamos um mini museu do boné com vários itens, mas infelizmente ele se perdeu. A oralidade será a principal ferramenta para contar a história do Boné”, diz Leonel.