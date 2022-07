Sitiantes são amarrados durante assalto em Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Dois homens, de 70 e 60 anos, foram amarrados durante assalto em um sítio localizado na Estrada da Juruba em Apucarana. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (12). Pelos menos três ladrões armados com revólver e com facão invadiram a propriedade. De acordo com a Polícia Militar (PM), um dos ladrões colocou o facão no pescoço de uma das vítimas.

continua após publicidade .

O homem de 60 anos contou que é caseiro do sítio, que por volta das 3h os ladrões invadiram a propriedade, dois assaltantes estavam armados com revólver, o outro com um facão. O trabalhador ainda disse que o criminoso colocou o facão em seu pescoço e disse que iria matá-lo se não ficasse quieto.

-LEIA MAIS: Após série de roubos, moradores do Belvedere reivindicam segurança

continua após publicidade .

Depois, os ladrões foram até a outra casa que fica na propriedade e renderam um idoso de 70 anos e os dois foram amarrados. Os criminosos fugiram com um carro do sítio, um Gol Branco, uma moto, uma motosserra, nove porcos, uma sela além de outras ferramentas.

A moto foi encontrada abandonada na Estrada da Juruba, já o carro foi localizado no final desta manhã, nos fundos do residencial Jaçanã. Dentro do veículo estava uma peruca, que provavelmente foi usada por um dos ladrões. A PM registrou a ocorrência e a Polícia Civil deve investigar mais esse assalto.

Siga o TNOnline no Google News