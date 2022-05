Sitiante faz apelo após furto de mais de 20 porcos

Da Redação

Edison de Oliveira Nascimento fez um apelo

Um sitiante procurou a Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira (25), e informou o furto de animais de sua propriedade. Edison de Oliveira Nascimento fez um apelo, pois mais de 20 porcos, galinhas e até um peru foram levados do Sítio São João, localizado no Km 10, Estrada do Tio Patinhas, entre Rio Bom e Apucarana.

Edison contou que já é a quarta vez que invadem a propriedade dele. No furto ocorrido provavelmente nesta madrugada, 11 leitões desmamados, um garrote e até um triturador foram levados.

O sitiante faz um apelo. Há seis meses ele sofreu um acidente, machucou a perna, e a situação para o trabalhador não está fácil. "Eu estou implorando, se a pessoa que furtou queria comer carne de porco, então me devolva os animais que eu dou um pedaço de carne. Aos sitiantes da nossa região, se alguém aparecer vendendo animais, que desconfie, podem ser os meus. Estou com a perna machucada, tenho criação pois preciso, necessito para sobreviver. Com essa, já é a quarta vez que me furtam. Já foram levados no total 23 porcos, mais de 30 galinhas e até um peru. É muito triste, frustrante, preciso de ajuda, preciso dos meus animais de volta", disse.

Para informações, basta ligar no 190 (PM), ou (43) 99604-9816 Polícia Civil ou (43) 99900-1290, contato da vítima. A Polícia Civil registrou a ocorrência.