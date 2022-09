Sitiante é preso em Apucarana por receptação de trator furtado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O trator, mesmo reformado, foi reconhecido pela vítima. Ele foi anunciado à venda nas redes sociais

Um agricultor localizou um trator, ano 1973, que havia sido furtado de uma propriedade rural da região, há cerca de 20 dias. Ele conseguiu localizar o equipamento ao encontrar nas redes sociais um anúncio de venda do trator, um Massey Ferguson modelo 50x. O trator havia sido reformado e estava numa propriedade rural de Apucarana. O responsável, que diz ter adquirido de uma pessoa de Faxinal, foi preso por receptação.

continua após publicidade .

A equipe da Patrulha Rural do 10º Batalhão de Polícia Militar, foi procurada por um agricultor de Apucarana que teria conseguido localizar um dos tratores furtados da propriedade rural arrendada por ele. O furto ocorreu no início de setembro e o trator estava guardado numa garagem em outra propriedade rural de Apucarana, entre o Belvedere e a estrada da Juruba.

A equipe foi até o local indicado pelo denunciante e encontrou o equipamento. A partir de relato da vítima, com detalhes e características do trator, mesmo com o trator tendo sido reformado, teria sido possível constatar que, de fato, se tratava do trator furtado na fazenda do denunciante. Soldas especificas, pequenas marcas e defeitos permitiram a identificação do equipamento.

continua após publicidade .

O denunciante explicou que ficou sabendo que um trator idêntico ao que havia sido furtado, estaria sendo anunciado para venda, nas redes sociais. Pelo anúncio, ele teria conseguido descobrir onde estava guardado. A equipe da patrulha rural foi com o solicitante e um funcionário da fazenda até o sítio onde o trator estava guardado.

Durante a verificação, um homem se apresentou como responsável pelo local e, conforme relatório da PM, teria informado que havia adquirido o trator de uma pessoa, da cidade de Faxinal, em uma negociação envolvendo um sítio, em Ortigueira. Com a confirmação por parte da vítima e funcionário, de que se tratava de fato de um dos tratores furtados na propriedade, o homem responsável pelo sítio foi encaminhado para a 17ª Subdivisão Policial, pelo crime de receptação.

continua após publicidade .

FURTO

Conforme boletim de ocorrência da PM, de 5 de setembro, o furto na fazenda em Apucarana teria ocorrido entre os dias 2 e 4 de setembro. Na ocasião, foram furtadas 10 sacas de café, uma caixa de ferramentas, vinte tábuas de peroba, um botijão de gás e dois tratores da propriedade, sendo um Massey Ferguson 50x e um Valmet. Os dois tratores teriam sido carregados em um caminhão, conforme marcas no terreno.

No boletim de ocorrência, a vítima relatou que trabalhava na fazenda e teria deixado os tratores na garagem após o serviço dia dia, na tarde de 1º de setembro. O operário teria retornado à propriedade apenas no dia 5, quando se deu conta do furto. A fazenda não tem moradores e nem tinha porteira.

Siga o TNOnline no Google News