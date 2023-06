Sistema frontal traz chuva ao PR nesta quinta; veja cidades afetadas

No norte, as temperaturas ficam agradáveis

A quinta-feira, dia 22 de junho, pode ser chuvosa em várias cidades do Paraná. Isso ocorre, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), devido à presença de um sistema frontal na altura do Sul do Brasil. No entanto, não são todas as regiões que registram instabilidade neste dia.

O serviço meteorológico aponta que as áreas instáveis atuam de forma mais desorganizada no Estado. Ainda conforme o órgão, a região que apresenta a maior probabilidade de chuva é a "metade sul" do Paraná.

Veja no mapa as cidades que podem registrar chuva:

Foto por Divulgação/Simepar

Municípios situados no noroeste e norte paranaense, como, por exemplo, Apucarana, devem ter uma quinta-feira estável.



A previsão indica que a Cidade Alta deve contar com a presença do sol ao longo do dia. É possível que em alguns períodos, principalmente durante a manhã, ele seja encoberto por nuvens. Qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Quanto às temperaturas, elas continuam em uma tendência de elevação gradual. O Simepar aponta que os setores que terão tempo firme registrarão valores agradáveis à tarde, por conta do predomínio do sol.

Em Apucarana, os valores devem variar entre 14°C e 23°C.

