Sistema frontal provoca tempestades em cidades do PR nesta sexta

A precipitação acumulada é de 22.1 mm para a Cidade Alta

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que o eixo de frente fria continua provocando tempestades em vários setores paranaenses entre a madrugada e manhã desta sexta-feira (21). Gradualmente o sistema frontal se afasta em direção ao Sudeste do Brasil, sendo substituído por uma massa de ar mais estável. Desta forma é bem provável que durante a tarde pouca chuva ocorra no Paraná, com o sol aparecendo.

No norte do Paraná, onde Apucarana fica localizada, o amanhecer deve ser chuvoso, segundo a previsão do instituto meteorológico. Na Cidade Alta, por exemplo, pode chover a qualquer momento do dia, mas as pancadas expressivas devem ser registradas principalmente no período da manhã. O Simepar aponta que há uma precipitação acumulada de 22.1 mm para o município e 96% de probabilidade de ocorrência de chuva.

Mesmo com o tempo instável, é possível que o sol apareça em alguns períodos na Cidade Alta.

Já em relação às temperaturas, não esquenta tanto em Apucarana como nos dias anteriores. A previsão aponta que os valores devem variar entre 18ºC e 25ºC.

A partir do anoitecer, as temperaturas apresentam um declínio mais significativo nos municípios localizados no sul do Estado.

