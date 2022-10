Sistema de transmissão atrasa dados das urnas de Apucarana

Da Redação

O sistema de transmissão de dados das urnas ao TSE teve problemas em Apucarana, atrasando a totalização de votos locais

A transmissão de dados das 339 urnas de Apucarana teve um atraso no início do trabalho de apuração das eleições de 2022. O juiz eleitoral Rogério Tragibo informou que houve um problema no sistema de transmissão, que é o serviço de envio dos resultados das urnas para o TSE, onde ocorre a totalização. Por volta das 19 horas, apenas 7% das urnas de Apucarana estavam com os dados lançados no TSE, por conta do problema.

O juiz da 28ª Zona Eleitoral explicou que inicialmente, a transmissão de dados seria feita a partir do próprio local das urnas, nas 306 seções eleitorais. No entanto, por conta da dificuldade no sistema de transmissão, as urnas precisaram ser levadas até a Justiça Eleitoral local para de lá ser concluída a remessa de dados.

“O problema não é na urna. É no sistema que envia os dados para o TSE. As urnas precisaram ser levadas ao cartório eleitoral para a transmissão e em seguida tudo estará normalizado”, finaliza.

