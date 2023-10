Sistema de segurança de bairro em Apucarana ajuda a prender ladrão

Após arrombar uma residência e furtar duas televisões na tarde de quarta-feira (18) em Apucarana (PR), um ladrão foi preso pela Polícia Militar (PM) horas depois em Londrina (PR). Isso graças a um sistema de monitoramento conjunto entre moradores do bairro onde o crime aconteceu, o Residencial Cazarin.

Conforme conta a presidente da Associação Cazarin, Daniela Pacheco, dois homens suspeitos de praticar o furto, na avenida principal do bairro, foram identificados pelas imagens de monitoramento. "Nós os registramos pelo sistema de segurança e os identificamos. Foi encaminhado para a PM e o homem que estava no carro foi preso", relatou a moradora.

Segundo ela, os 33 moradores associados instalaram 30 câmeras em pontos estratégicos do Cazarin. As filmagens flagraram o ladrão entrando e saindo do bairro em um Citroën C3, com placas de Engenheiro Beltrão. Ainda na noite de quarta-feira, ele foi localizado pela polícia em Londrina e detido. As televisões não foram encontradas.

Daniela ressalta que o bairro se tornou mais seguro desde que os vizinhos começaram a colaborar. "Temos um formato de grupo que fazemos, de vizinho solidário. Ele foi preso através desse sistema de segurança e coletividade dos moradores do bairro. Além das câmeras, também temos uma sirene do pânico, e qualquer movimento suspeito temos condições de alertar", disse.

Um outro criminosos que teria participado do furto não foi localizado. A casa invadida teve o portão basculante arrombado e não estava com os moradores em seu interior.

