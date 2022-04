Da Redação

Síndrome de Down: Apucarana discute atendimento

Nesta quarta-feira (27), no salão nobre da Prefeitura de Apucarana, servidores da saúde e educação discutiram e ouviram sugestões da sociedade civil, representada pela APAE e Associação Download, para definir e melhorar o acesso das pessoas com Síndrome de Down aos diferentes serviços prestados.

A reunião foi orientada pelo prefeito Júnior da Femac, com o apoio do secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega. O encontro antecede os debates de conscientização sobre a Síndrome de Down, que devem ocorrer durante o mês de maio.

Participaram da reunião o Superintendente da Estratégia Saúde da Família, Odarlone Orente; a coordenadora Atenção Básica, Giordana Maronezzi; a enfermeira coordenadora do Centro Infantil, Angela de Campos; Renata Bueno e Priscila Vasques representando a Autarquia Municipal de Educação; Liane de Bassi e Fabíola Acosta representando a Associação Download; e Leonice Ferreira da APAE.

