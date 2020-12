Sindicatos definem aumento salarial para o setor do vestuário - TNOnline

Continua após publicidade

Após quase três meses de negociações, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana (Sivale) e o Sindicato das Indústrias dos Trabalhadores de Apucarana (Stivar) definiram o reajuste salarial da classe na cidade.

Durante reunião realizada entre os dois sindicatos nesta semana, ficou decidido um aumento de 3,0% para salários acima do piso.

Já para quem ganha o piso, como os auxiliares de costura, o aumento será de 3, 5 %. “Fechamos esse acordo, esse ano foi um ano muito difícil, a pandemia prejudicou muito as indústrias. Deixamos bem claro a nossa situação e o sindicato do colaborador entendeu. Esse ano a negociação foi difícil para ambos os lados”, disse Elizabete Ardigo, presidente do Sivale.

O piso da categoria em Apucarana é um dos maiores do Estado. “Esse repasse é imediato. O piso de Apucarana, nas nossas categorias em comparação com as outras cidades, o piso é um piso acima, os benefícios já conquistados são vários e todos foram mantidos, pois negociamos os salários”, destaque.

Ainda de acordo com Elizabete, uma nova onda da pandemia gera uma grande preocupação. "Não sabemos como vai ficar, está vindo uma nova frente da pandemia. Nossa realidade já é difícil, com trabalhadores entregando muitos atestados, pois se alguém tem o contato com uma pessoa com suspeita de Covid-19, também tem que ficar afastado por 10 dias”, ressalta.

Os novos valores que foram definidos são: Auxiliar Geral (ingresso) R$1.232,04, antes do aumento era R$1.190,38. Auxiliar Geral após 180 dias de R$ 1.252, 84 vai para R$1.296,69 e Profissional receberá agora R$1.469,62, o valor antes era de R$ 1.419,92.

Para a presidente do Stivar, Maria Leonora Batista, de Apucarana, o valor do reajuste é considerado bom. “Eu acho que conseguimos um bom reajuste, a inflação foi 2,94% então conseguimos um percentual de aumento real. O setor está de vento e polpa, trabalhando sábado, fazendo hora extra, esse reajuste é bom”, finaliza Leonora.