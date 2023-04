Sindicato cobra ações para segurança de professores em Apucarana

Da Redação

Sindicato pede mais segurança e melhorias estruturais

A professora Elizabete Costa Souza, presidente do Sindicato dos Servidores do Magistério Público do Ensino Fundamental e Educação Infantil do Município de Apucarana (SIMMAP), afirmou nesta sexta-feira, 14, em entrevista ao TNOnline que deve protocolar um ofício na prefeitura da cidade pedindo medidas urgentes em relação à segurança dos profissionais de educação. Segundo ela, as medidas já anunciadas não seriam suficientes.

“Nossa cobrança é em relação à segurança e melhorias estruturais, para que os profissionais possam trabalhar com tranquilidade. Estamos vivendo em um clima de medo, nossas crianças chegam com medo na escola, os pais vão trabalhar com medo e esse clima de tensão impacta negativamente o ambiente escolar e em consequência, os professores”, observou a educadora.

Segundo Elizabete apenas aumentar o policiamento nos locais ocasionalmente não é suficiente para trazer tranquilidade aos profissionais do ensino municipal.

“Os muros das instituições são baixos, não tem um sistema de monitoramento, também não há uma presença efetiva da Guarda Municipal. Além disso, precisamos de mais profissionais trabalhando dentro das instituições. Vamos protocolar esse documento pedindo que o município apresente ações concretas para a segurança dos educadores e realize as medidas estruturais necessárias no ambiente escolar”, finalizou.

