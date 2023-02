Sindicalista Hermes Gonçalves morre aos 64 anos em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Hermes integrava o Sindicato dos Bancários de Apucarana

Morreu nesta sexta-feira (17), o sindicalista de Apucarana Hermes Gonçalves, aos 64 anos. Gonçalves era atuava no Sindicato dos Bancários e também integrou a executiva e o diretório do Partido do Trabalhadores (PT). Confira a nota de pesar divulgada pelo partido:

continua após publicidade .

Com grande tristeza e pesar, o Partido dos Trabalhadores do Paraná recebeu hoje a notícia do falecimento de um de nossos companheiros, Hermes Gonçalves, de Apucarana.

Hermes era sindicalista e integrava o Sindicato dos Bancários. Também integrou a Executiva e o Diretório do partido. Grande companheiro de lutas.

continua após publicidade .

O PT Paraná se solidariza com os familiares, amigos e amigas desse histórico militante. Nossos mais sinceros e profundos sentimentos. Que sejam acolhidos neste momento de profunda dor.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O velório ocorre na Capela Mortuária Central e o sepultamento está marcado para às 16 horas deste sábado (18), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News