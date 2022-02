Da Redação

Sinalização de trânsito atende 18 setores da cidade

Foi divulgado, nesta terça-feira (15), pela Prefeitura Municipal de Apucarana, que a Superintendência Municipal de Trânsito começou a colocar em prática um planejamento de sinalização viária por regiões.

continua após publicidade .

O objetivo da divisão é otimizar o trabalho das equipes, conforme o prefeito Junior da Femac explicou. A cidade, portanto, foi dividida em 18 setores e a equipe do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) define as melhores soluções com base nas características de cada setor.

“Toda pintura horizontal precisa ser refeita dentro de um período de 8 a 12 meses. Com esse planejamento, pretendemos fazer o atendimento seguindo uma sequência e não de forma aleatória, contemplando as principais vias de todos os bairros da cidade”, salienta Junior.



continua após publicidade .

As demandas específicas, com base na análise por características regionais , pode ser vista no acesso ao Parque Bela Vista, no cruzamento entre as ruas Deolindo Massambani e Aldo Marcachini. “Naquele ponto existe um frigorífico, a linha férrea e ainda um semáforo que dá acesso à Avenida Brasil. Nos horários de pico e durante a passagem do trem, gerava um nó no trânsito neste local. A nossa equipe fez uma adequação no passeio público, o que permitiu a criação de três faixas na pista neste ponto da Rua Aldo Marcachini”, informa Carlos Mendes, diretor-presidente da Idepplan.

O trânsito na região da Faculdade de Apucarana (FAP) também foi melhorado, com a renovação da pintura das ruas de acesso e saída da instituição de ensino. “Fizemos o eixo central e reforçamos a sinalização com setas indicativas nas ruas Grande Alexandre e Osvaldo de Oliveira, com o objetivo de informar com maior clareza o sentido destas vias, pois havia relatos de motoristas que seguiam na contramão”, pontua o diretor-presidente.

A Prefeitura também renovou a sinalização da Rua Artur Bernardes, no trecho compreendido entre as rotatórias do São José da Avenida Curitiba (proximidades do Supermercado Cidade Canção). “Nossa equipe também atuou nos últimos dias na região da Vila Regina, onde fez a sinalização da Rua Lauro Carlos de Assis, recentemente pavimentada pela Prefeitura, além das ruas Jardinópolis, Capanema e Rio dos Patos”, cita Mendes, acrescentando que o Município também está avançando na implantação das esperas para motociclistas. “Estamos agora fazendo em toda a extensão da Rua Nagib Daher e o nosso planejamento é implantar esse dispositivo em todos os semáforos da cidade ainda neste ano”, completa Mendes.

continua após publicidade .





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.