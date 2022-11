Simulado de combate da PM movimenta o centro de Apucarana; assista

Da Redação

São mais de 100 policiais que atuam na cidade e região participando do treinamento

Imitar a realidade, treinar e qualificar as forças de segurança. Esses são os motivos do simulado de combate de crimes violentos realizado na noite desta segunda-feira (21), em Apucarana, pela Polícia Militar. Veja a transmissão ao vivo: Simulado da Polícia Militar acontece no centro de Apucarana - Vídeo por: TNOnline

São mais de 100 policiais que atuam na cidade e região participando do treinamento. Alguns estão disfarçados de bandidos e simulam um confronto, com tiros de festim (munição não letal) e explosões. Conforme o comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM), tenente-coronel Marcos José Facio, o simulado é de extrema importância. "O simulado é de extrema importância para treinar e qualificar todas as forças de segurança (locais e regionais) para estarem aptas a dar uma resposta a altura em casos reais de ataque à cidade, como o que ocorreu em Guarapuava. Essa ação também é importante para que outros órgãos, como a saúde, estejam preparados para estas situações onde podem terminar com pessoas baleadas e feridas. O principal é que a população ao ouvir tiros e explosões se afaste o mais rápido possível do local. Mantenha a calma", disse.



Ruas centrais da cidade foram bloqueadas e a orientação é evitar passar pela região da Praça Rui Barbosa. Não foi informado o horário de encerramento do simulado. Equipes do Trânsito da Prefeitura de Apucarana prestam apoio na ação.

