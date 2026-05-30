Simulado de acidente grave mobiliza equipes de socorro e trânsito em Apucarana







A cidade de Apucarana encerrou as atividades da campanha Maio Amarelo neste sábado (30) com uma simulação realista de um acidente de trânsito grave na praça central. O objetivo da ação foi duplo: chocar a população para os riscos da direção perigosa e promover o treinamento integrado das forças de segurança e resgate locais.

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O acidente simulado contou com a participação de equipes de trânsito e de socorro, para socorrer oito vítimas, duas que estavam no veículo e outras seis que teriam sido atropeladas.

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Durante todo o mês, o município intensificou ações educativas baseadas no tema nacional deste ano, focando na humanização das vias. O diretor de trânsito de Apucarana, Felipe Rosa, explicou a filosofia adotada nas campanhas deste período. "A gente teve o Maio Amarelo um mês dedicado aí inteiramente a, a conscientização com as pessoas quanto ao sinistro de trânsito. Nesse ano foi trabalhado o tema no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas, né, que é um tema que traz aí que cada veículo que anda pela via é uma vida que tem nele, é uma história e não apenas um número, uma estatística", afirmou.

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O simulado montado, que incluiu vítimas em estado grave e a representação de um óbito, serviu como um contraponto prático à teoria ensinada nas escolas e empresas durante o mês. Segundo o diretor, a cena ilustra o momento em que a prevenção falha devido ao comportamento do motorista. "Então a gente traz a proposta de que foi trabalhado toda a conscientização, que é justamente para não acontecer o sinistro, e a partir desse momento em que o condutor ali ele não observa as regras de segurança, ele não pratica uma direção defensiva, tem a consequência, e que muitas vezes têm consequências graves, que é o que nós vamos ver aqui hoje montado, um sinistro de trânsito."

Além do impacto visual para o público, a simulação funcionou como um laboratório prático para a Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de atendimento móvel de urgência), permitindo que as equipes afinassem os protocolos operacionais padronizados, desde a sinalização até o atendimento clínico às vítimas de trauma.

Preocupação com motociclistas

Embora a campanha Maio Amarelo chegue ao fim, o diretor de trânsito ressalta que a educação e a fiscalização são contínuas, especialmente devido ao aumento alarmante de acidentes envolvendo motocicletas na cidade.

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Ao analisar o perfil dessas ocorrências, as autoridades de trânsito identificaram um padrão de irregularidades que agrava a violência nas vias. "Isso tem um dado muito interessante que a gente observa quando vai atender o sinistro de trânsito envolvendo motocicleta, é que geralmente são pessoas inabilitadas, com veículos atrasados. Então isso leva ali querendo ou não ao condutor, eh, ter uma flexibilidade maior ao desrespeito das, das leis de trânsito", alertou Felipe.

Para coibir essas infrações e reduzir a letalidade, operações conjuntas entre a GCM e a Polícia Militar continuarão a ser realizadas nos próximos meses, focando primordialmente na fiscalização de veículos de duas rodas.





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Foto: Gaby Campos/ TNOnline Foto: Gaby Campos/ TNOnline







