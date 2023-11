Simulação de acidente com múltiplas vítimas chama atenção em Apucarana

Uma megassimulação de um acidente com múltiplas vítimas chamou atenção na tarde desta quinta-feira (30) em Apucarana. Desenvolvida pelo Comitê de Urgência e Emergência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, a ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Policia Militar (PM), dentre outros órgãos, no campus da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), na saída para Curitiba. Assista o vídeo.

LEIA MAIS: Apucarana aprimora programa de socorro a mulheres vítimas de violência

No treinamento, foi simulado um acidente envolvendo um ônibus e um carro, com 26 vítimas, sendo dois óbitos, tudo feito da forma mais realista possível. A primeira "etapa" da simulação foi o acionamento das equipes para o "atendimento" do "grave acidente". Nesta parte do treinamento, foi possível observar o tempo de demora desde o chamado até a chegada das primeiras equipes até o início do atendimento pré-hospitalar. A simulação remeteu à tragédia registrada em março deste ano em Jandaia do Sul envolvendo um ônibus da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e um trem, que matou cinco pessoas e deixou outras 23 feridas.

“Essa capacitação nasceu dentro do Comitê de Urgência e Emergência. Em uma das reuniões foi proposto que fizéssemos esse treinamento tendo em vista algumas fragilidades identificadas em alguns incidentes ocorridos principalmente aquele de Jandaia do Sul, que houve falhas na comunicação por exemplo. Após o simulado nós vamos analisar nossas ações para melhorar ainda mais a resposta de atendimento", destacou o chefe da 16ª RS, Marcos Costa.

O major Élcio José de Meira, subcomandante do 11º Grupamento de Apucarana, destaca a importância desse tipo de treinamento para repassar técnicas empregadas neste tipo de atendimento. "Para nós é essencial fazer esse tipo de simulação, porque é durante esse tipo de treinamento que repassamos algumas técnicas, nomenclaturas e doutrinas empregadas no atendimento pré-hospitalar e principalmente no atendimento a múltiplas vítimas", reitera.

A simulação dá sequência a um circuito de palestras iniciado na quarta-feira (29) também na Unespar. O treinamento começou às 14 horas e deve seguir até às 18 horas.

Assista o vídeo:

