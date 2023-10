Simpósio de Engenharia Têxtil é realizado na UTFPR de Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

A 5ª edição do Simpósio Paranaense de Engenharia Têxtil está sendo realizada no campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O evento teve início nesta quarta-feira (25) e segue até a sexta-feira (27).

Segundo a coordenadora Samira da Silva Mendes, o evento, que é gratuito, tem como objetivo promover uma troca de informações entre o mercado de trabalho e a comunidade acadêmica. "Está aberto não só para os alunos, mas às empresas de Apucarana e região", disse.

Ela ressalta que diversos assuntos ainda serão abordados durante esses dois próximos dias. "A programação do evento envolve temas relacionados à inovação em tecelagem, confecção, fiação, tingimento e elastano", informou a coordenadora.

Nesta quinta-feira (26), o simpósio receberá mais cinco palestras e dois mini cursos. O último dia será reservado para o Fórum dos Egressos. "Na sexta, alunos formados aqui na UTFPR e que estão em empresas, no mercado de trabalho, virão para falar sobre suas experiências aos acadêmicos", finalizou Samira.

Para se inscrever, clique aqui. O cadastramento também pode ser feito no evento, que acontece no auditório do Bloco D da universidade. Confira a programação abaixo:

Foto por Divulgação Programação do 5º Simpósio Paranaense de Engenharia Têxtil

