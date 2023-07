Simepar: terça-feira apresenta temperaturas elevadas

Hoje, no Paraná, o tempo segue estável entre o noroeste e o norte do Paraná, com temperaturas bastante elevadas. Em contrapartida, chove nas regiões próximas à divisa com Santa Catarina, com previsão de pancadas de chuva e descargas atmosféricas em vários momentos do dia. Chuva é mais expressiva no Estado vizinho.

Já em Apucarana, região norte do Paraná, as temperaturas se apresentam elevadas, com 17ºC ao amanhecer, que é a mínima prevista para o dia. Chegando aos 27ºC na parte da tarde, sendo a máxima apresentada para nossa Cidade Alta. Sem previsões de chuva durante esta terça-feira, céu com poucas nuvens e noite com tempo aberto. O clima seguirá estável e agradável.

Adiantamos que ao longo da semana, o tempo pode ter uma reviravolta, prevendo chuvas ao final da semana. Acompanhe-nos e mantenha-se atualizado.

