Simepar: temperaturas continuam estáveis nesta quarta-feira (26)

Na quarta-feira, devido à evolução de uma frente fria no Sul do País, espera-se no Paraná, um aumento de umidade na atmosfera da região. Com isto, algumas chuvas isoladas a partir de porções do oeste, até o sul e parte do leste, concentrando especialmente sobre a metade sul do estado, são previstas. As temperaturas, neste caso, seguem mais elevadas ao norte, enquanto na metade sul, ocorre uma elevação mais lenta até a tarde.

Na Cidade Alta, a previsão mínima para o dia é de 13ºC, podendo chegar até os 27ºC nesta quarta-feira. Teremos sol com poucas nuvens durante o dia e, mais uma vez, sem previsão de chuva. À noite o tempo volta a esfriar, mas sem quedas bruscas de temperatura.

Apucarana tem apresentado um clima agradável nos últimos dias, mas o aviso de um possível ciclone que atingirá o Estado continua em alerta.

