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DESCARGAS ELÉTRICAS

Simepar registra mais de 140 raios em Apucarana durante madrugada e manhã desta segunda (2)

Levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que Assis Chateaubriand liderou o ranking no estado

Escrito por Da Redação
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Simepar registra mais de 140 raios em Apucarana durante madrugada e manhã desta segunda (2)
Autor Foto: Divulgação/Magnific

Apucarana contabilizou 143 descargas elétricas do tipo nuvem-solo (que partem de uma nuvem de tempestade e atingem diretamente o chão) durante o intervalo das 00h às 11h30 desta segunda-feira (2). O dado integra um levantamento divulgado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), que mapeou as cidades paranaenses com maior incidência de raios no período. Com esse número, Apucarana ocupou a 87ª posição no ranking estadual.

-LEIA MAIS: Ciclone extratropical se forma nesta terça e traz alerta de tempestades para o Paraná e mais sete estados

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A cidade que liderou os registros no estado foi Assis Chateaubriand, localizada na região Oeste, com expressivas 1.672 descargas elétricas no mesmo intervalo. Na sequência, aparecem Toledo (1.348), Palotina (974) e Cianorte (892). A lista elaborada pelo Simepar reuniu 168 municípios que registraram mais de 50 raios ao longo da madrugada e da manhã.

Outras cidades da região Norte também figuraram no levantamento. Londrina, por exemplo, registrou 277 ocorrências, Arapongas teve 265 e Maringá anotou 224 raios. Embora os fenômenos impressionem pela intensidade e rendam registros visuais frequentes — como um vídeo gravado por um morador em Foz do Iguaçu durante a madrugada —, as autoridades não divulgaram balanços oficiais sobre possíveis estragos estruturais, inícios de incêndio ou feridos em decorrência direta das descargas elétricas mapeadas nas cidades listadas.

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