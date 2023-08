Simepar: previsão do tempo para o fim de semana em Apucarana

No sábado (19), entre a madrugada e o começo da tarde, o tempo segue instável com pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas entre as regiões noroeste, norte, Campos Gerais e o leste do estado. No oeste e sudoeste, o tempo começa a melhorar com o sol aparecendo entre nuvens. O dia começa com temperaturas amenas nas regiões da metade sul do estado e a tarde não esquenta muito em todas as regiões.

No domingo, o dia começa com tempo estável na maioria das regiões, porém a partir da tarde, novas áreas de instabilidades avançam de Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná, provocando pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas.

Em Apucarana, o sábado promete ser mais frio, com temperaturas mais baixas. Mínima de 14ºC e máxima de 21ºC. Segundo o Simepar, haverá 95% de possibilidade de chuva.

O domingo (20) na Cidade Alta, terá mais chuva e baixas temperaturas, mínima em 12ºC e máxima de 20ºC. Poderá ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora.

