Simepar prevê tempo firme para este domingo (19) em Apucarana

Domingo amanheceu ensolarado; chuva deve retornar na segunda

Apucarana, norte do Paraná, amanheceu com tempo firme neste domingo (19). A tendência, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR) é que de céu claro na maior parte do dia, com temperaturas variando entre 17ºC e 24ºC.

Na segunda-feira (20), entretanto, o tempo vira novamente e deve chover. A condição deve permanecer durante toda a semana, com céu parcialmente nublado e pancadas de chuvas ao longo dos dias. Apesar da previsão de chuva, o Simepar aponta que as temperaturas devem permanecer entre mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

PARANÁ

Neste domingo (18) teremos mais um dia com presença de muita nebulosidade entre o norte pioneiro e o leste do estado, com chuvas em vários momentos do dia. Entre o noroeste, oeste, sudoeste e o centro-sul o sol aparece, esquenta um pouco mais à tarde, proporcionando chuvas rápidas e ocasionais. No amanhecer ainda faz frio em muitas regiões, com vento aumentando a sensação de frio.

Na segunda-feira (20) a instabilidade volta a aumentar no Paraná, pois os ventos novamente transportam umidade e calor do Norte do Brasil. Em vários setores as chuvas ocorrem a qualquer momento do dia, com risco de tempestades e volumes expressivos de precipitação em algumas cidades. Já não faz tanto frio no amanhecer, e à tarde fica mais abafado.

