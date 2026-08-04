Simepar prevê tempo estável para Apucarana nesta terça-feira (04)

Previsão indica umidade entre 52% e 80% e ventos de até 29 km/h na Cidade Alta

Apucarana terá uma terça-feira (4) de tempo firme, sem previsão de chuva, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As temperaturas devem variar entre 17°C e 24°C ao longo do dia.

A umidade relativa do ar fica entre 52% e 80%, enquanto os ventos sopram de oeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar aos 29 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

No Paraná, a condição para pancadas de chuva isoladas persiste nesta terça-feira, com maior probabilidade de ocorrência sobre a faixa oeste do estado, incluindo as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste. As precipitações devem ocorrer de forma localizada e, em geral, com baixa intensidade.

Apesar da presença de instabilidades em algumas áreas, o calor predomina no Paraná, com temperaturas máximas próximas dos 30°C na metade norte do estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Apucarana, porém, a previsão indica um dia mais ameno em comparação com outras áreas do Paraná, com máxima de 24°C e probabilidade de chuva em 0%.