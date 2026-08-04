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Simepar prevê tempo estável para Apucarana nesta terça-feira (04)

Previsão indica umidade entre 52% e 80% e ventos de até 29 km/h na Cidade Alta

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 06:00:18 Editado em 03.08.2026, 10:36:04
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Simepar prevê tempo estável para Apucarana nesta terça-feira (04)
Autor As temperaturas devem variar entre 17°C e 24°C ao longo do dia - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma terça-feira (4) de tempo firme, sem previsão de chuva, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). As temperaturas devem variar entre 17°C e 24°C ao longo do dia.

A umidade relativa do ar fica entre 52% e 80%, enquanto os ventos sopram de oeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar aos 29 km/h.

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No Paraná, a condição para pancadas de chuva isoladas persiste nesta terça-feira, com maior probabilidade de ocorrência sobre a faixa oeste do estado, incluindo as regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste. As precipitações devem ocorrer de forma localizada e, em geral, com baixa intensidade.

Apesar da presença de instabilidades em algumas áreas, o calor predomina no Paraná, com temperaturas máximas próximas dos 30°C na metade norte do estado.

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Em Apucarana, porém, a previsão indica um dia mais ameno em comparação com outras áreas do Paraná, com máxima de 24°C e probabilidade de chuva em 0%.

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