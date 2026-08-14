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Simepar prevê sexta-feira quente com máxima de 28°C para Apucarana

Algumas cidades ao norte do Paraná poderão registrar até 30°C

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Simepar prevê sexta-feira quente com máxima de 28°C para Apucarana
Autor A previsão indica 0% de probabilidade de chuva - Foto: Vitor Flores/TNOnline

Apucarana deve ter uma sexta-feira (14) de temperaturas amenas pela manhã e calor durante a tarde. Conforme previsão do Simepar, os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C no município.

A umidade relativa do ar deve ficar entre 48% e 94%. A previsão indica 0% de probabilidade de chuva e precipitação acumulada de 0,0 milímetro. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 32 km/h.

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No Paraná, porém, as condições meteorológicas permanecem altamente instáveis. Segundo o Simepar, são esperadas pancadas de chuva isoladas e ocorrência de raios, principalmente nas faixas Central e Sul do Estado. Nessas áreas, existe potencial para a formação de tempestades fortes acompanhadas de granizo.

Na faixa Norte do Paraná, o calor ganha destaque durante a tarde, com temperaturas máximas acima dos 30°C.

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O Simepar também aponta que as temperaturas mínimas não devem atingir níveis necessários para a formação de geadas no Estado nesta sexta-feira.

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