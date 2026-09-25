Simepar prevê sexta-feira de sol e forte aquecimento em Apucarana

Cidade Alta não tem previsão de chuva; outras cidades do Estado têm temperaturas passam dos 30°C

A sexta-feira (25) será marcada pelo tempo estável e pelo aumento das temperaturas em grande parte do Paraná, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em Apucarana, o dia começa com temperatura mínima de 17°C e a máxima pode chegar aos 25°C. A previsão indica 0% de probabilidade de chuva, sem precipitação acumulada prevista.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 92%. Os ventos sopram de nordeste (NE), a 7 km/h, com rajadas que podem alcançar 32 km/h.

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No Paraná, o amanhecer terá nuvens baixas entre o Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul, com possibilidade de formação de nevoeiros em algumas áreas. Ao longo do dia, a nebulosidade tende a diminuir gradualmente, favorecendo maior presença de sol e forte aquecimento em todo o Estado.

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Nas regiões Oeste e Norte, as temperaturas máximas devem ultrapassar os 30°C, enquanto nas demais áreas do Paraná os termômetros podem passar dos 25°C.