Simepar prevê segunda-feira (28) com chuva e calor em Apucarana e Arapongas
Segundo metereologistas, os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C; chance de chuva é de 98%.
Escrito por Da Redação
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Foto: TNOnline
A segunda-feira (28) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana e em Arapongas, segundo o Simepar.
Os termômetros devem variar entre 20°C e 31°C.
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A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 3 mm.
A umidade relativa do ar deve variar entre 50% e 90%. Os ventos sopram a 14 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h.