Simepar prevê retorno da chuva e máxima de 23°C em Apucarana

Instabilidades voltam a atuar sobre o Paraná nesta terça-feira (25), enquanto temperaturas sobem gradualmente no amanhecer

Apucarana terá uma terça-feira (25) com aumento da possibilidade de chuva e temperaturas mais amenas. Segundo o Simepar, a previsão indica mínima de 12°C e máxima de 23°C no município.

A umidade relativa do ar deve variar entre 53% e 95%, enquanto a previsão aponta 4 milímetros de chuva acumulada e 94% de probabilidade de ocorrência de precipitação. Os ventos sopram de leste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar aos 32 km/h.

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No Paraná, as temperaturas ao amanhecer apresentam elevação gradual. Durante a tarde, as máximas ficam em torno dos 20°C entre o Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba. Já nas regiões Oeste e na metade norte do estado, os termômetros podem chegar a aproximadamente 26°C.

Apesar da elevação das temperaturas, a presença de um cavado em médios e altos níveis da atmosfera favorece o retorno das instabilidades sobre o Paraná, aumentando as condições para ocorrência de chuva em diferentes regiões.

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Em Apucarana, a previsão do Simepar também indica possibilidade elevada de chuva para terça-feira.