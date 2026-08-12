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Simepar prevê quarta-feira de tempo estável e sem chuva para Apucarana

Estabilidade atmosférica volta a predominar no Paraná, enquanto temperaturas sobem em algumas regiões

Escrito por Da Redação
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Simepar prevê quarta-feira de tempo estável e sem chuva para Apucarana
Autor Os ventos sopram de nordeste a 14 km/h - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma quarta-feira (12) de tempo firme, sem previsão de chuva e com temperaturas entre 14°C e 25°C. Conforme os dados do Simepar, a estabilidade atmosférica volta a predominar no Paraná após os últimos dias de maior nebulosidade e instabilidade.

No município, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 0%, com precipitação acumulada prevista em 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 84%.

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Os ventos sopram de nordeste a 14 km/h, com possibilidade de rajadas de até 43 km/h.

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Paraná

No Paraná, a estabilidade atmosférica volta a predominar em praticamente todo o território. Apenas nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina não se descarta a ocorrência de chuva localizada.

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O dia começa mais frio entre o Centro-Sul e a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), com temperaturas em torno dos 11°C. À tarde, os termômetros sobem nesses setores, com máximas entre 19°C e 22°C, representando uma elevação em relação aos dois dias anteriores.

Nas regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste, o aquecimento será mais significativo, e as temperaturas podem se aproximar dos 30°C.

Para Apucarana, portanto, a quarta-feira deve ser marcada por tempo estável, ausência de chuva e temperaturas agradáveis durante a tarde.

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