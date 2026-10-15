Simepar prevê pancadas de chuva e máxima de 26°C nesta quinta em Apucarana

Município tem 98% de chance de chuva e acumulado de 9,4 mm; rajadas de vento podem chegar a 40 km/h

A quinta-feira (15) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 9,4 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 100%. Os ventos sopram a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.

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Paraná

Na quinta-feira o tempo segue instável, com chuvas de moderada a forte intensidade em diferentes momentos do dia e tempestades localizadas especialmente no Centro, Norte, Campos Gerais e Leste do Paraná. Nas demais regiões, chuvas isoladas ocorrem ao longo do dia e o sol aparece em alguns momentos.

As temperaturas pouco variam ao longo do período e o abafamento será marcante em alguns momentos. Maior aquecimento deve ser observado no Centro-Leste e Norte.

