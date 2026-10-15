Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
PREVISÃO DO TEMPO

Simepar prevê pancadas de chuva e máxima de 26°C nesta quinta em Apucarana

Município tem 98% de chance de chuva e acumulado de 9,4 mm; rajadas de vento podem chegar a 40 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Simepar prevê pancadas de chuva e máxima de 26°C nesta quinta em Apucarana
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 100% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A quinta-feira (15) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 9,4 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 100%. Os ventos sopram a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Paraná

Na quinta-feira o tempo segue instável, com chuvas de moderada a forte intensidade em diferentes momentos do dia e tempestades localizadas especialmente no Centro, Norte, Campos Gerais e Leste do Paraná. Nas demais regiões, chuvas isoladas ocorrem ao longo do dia e o sol aparece em alguns momentos.

As temperaturas pouco variam ao longo do período e o abafamento será marcante em alguns momentos. Maior aquecimento deve ser observado no Centro-Leste e Norte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana CHUVAS clima previsão Simepar Tempo
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV