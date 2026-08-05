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Simepar prevê mudança climática no Paraná nesta quarta; veja como fica em Apucarana

Cidade Alta terá temperaturas entre 17°C e 25°C, com rajadas de vento de até 36 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.08.2026, 06:00:08 Editado em 05.08.2026, 07:42:49
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Simepar prevê mudança climática no Paraná nesta quarta; veja como fica em Apucarana
Autor A umidade relativa do ar varia entre 51% e 83%. - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma quarta-feira (5) de temperaturas amenas e variação de nebulosidade, conforme previsão do Simepar. Apesar da previsão estadual indicar possibilidade de chuva em todas as regiões do Paraná, os dados específicos para o município apontam 0% de probabilidade de ocorrência de chuva.

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Na cidade, a temperatura mínima deve ficar em 17°C, enquanto a máxima chega aos 25°C. A umidade relativa do ar varia entre 51% e 83%.

Os ventos sopram de nordeste (NE), a 7 km/h, com rajadas que podem alcançar 36 km/h.

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No Paraná, a quarta-feira será marcada por chuvas em todas as regiões em diversos momentos, acompanhadas de raios e trovoadas. O sol pode aparecer entre muitas nuvens. O aquecimento será maior nas regiões Noroeste e Norte, onde as temperaturas devem ficar próximas dos 30°C.

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