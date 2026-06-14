Simepar prevê domingo instável com chuva e neblina em Apucarana

O domingo em Apucarana e região será marcado por tempo instável, com previsão de chuva, muita neblina e temperaturas amenas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os termômetros na cidade devem registrar mínima de 15ºC e máxima de não mais que 18ºC. Embora a nebulosidade aumente de forma generalizada desde as primeiras horas do dia, a previsão aponta que as chuvas no município devem ocorrer de forma mais efetiva durante o período da noite.

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Essa mudança no tempo reflete o retorno da instabilidade atmosférica em todo o estado do Paraná. Nas regiões Norte e Noroeste, a meteorologia alerta para a formação de núcleos de chuva de intensidade moderada a forte, que deverão atuar ao longo de todo o dia, alterando as condições climáticas locais e reduzindo a visibilidade devido à formação de nevoeiros. A possibilidade de chuva se estende por todas as regiões paranaenses, acompanhando o avanço da nebulosidade.

Além da umidade, o frio ganha destaque e derruba as temperaturas em outras partes do estado. O amanhecer de domingo deverá ser rigoroso, com valores abaixo dos 10ºC em setores como o Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba. A combinação de pista molhada e neblina em diversas áreas exige atenção redobrada dos motoristas que precisarem se deslocar pelas rodovias paranaenses neste final de semana.



