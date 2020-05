Simepar prevê chuva para Apucarana e região nesta terça-feira

A terça-feira (12) começa com mudança sobre as condições do tempo, pois há a aproximação de uma frente fria pelo oceano e uma área de baixa pressão sobre o Paraguai tem deslocamento em direção “a metade” oeste do Paraná. Com isso, a maioria das cidades dessas regiões terá um dia com muitas nuvens e chuva a qualquer momento. As demais localidades do Estado ainda não vão registrar eventos de chuva ao longo do dia, mas a nebulosidade aumenta e pode chover durante a noite.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, a temperatura máxima deve chegar aos 26ºC. Existe a previsão de chuva, de pelo menos 5 milímetros.

Quarta-feira (13)

A quarta-feira (13) será de tempo instável, ou seja, chuva a qualquer momento e em qualquer localidade do Paraná. Não se descarta alguns temporais isolados no Estado. As temperaturas ficam bem mais amenas ao longo de todo o dia, pois a cobertura de nuvens e as chuvas inibem uma maior elevação.

Deve chover 25 milímetros em Apucarana e região.