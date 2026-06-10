Simepar prevê chuva intensa no Norte do Paraná até sexta-feira (12)

Tempestades e altos volumes acumulados de chuva estão previstos para esta quinta (11) e sexta-feira (12), principalmente na faixa Oeste e na faixa Norte do Paraná. A chuva, que já começou nesta quarta-feira (10) por todo o Paraná, segue na direção de São Paulo até o sábado (13), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Em Apucarana, o Simepar registrou 20,6 mm de chuva nesta quarta-feira (10) até as 17h15. Para esta quinta-feira (11), a previsão é de mais chuva, com estimativa de precipitação na ordem de 45,3 mm. O tempo chuvoso segue na sexta-feira (12), com previsão de 22,1 mm na cidade. No sábado (13), o sol aparece.

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O retorno do escoamento de calor e umidade sobre o Paraná ocasionou desde a madrugada desta quarta pancadas de chuva com moderada forte intensidade e até mesmo temporais isolados, especialmente do Centro ao Oeste e também na faixa norte do estado. Até as 15h15 desta quarta-feira, os volumes de chuva já tinham ultrapassado os 30 mm nas estações do Simepar que ficam nas cidades de Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Toledo, Capanema, Nova Prata do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Boa Vista da Aparecida.



Com a nebulosidade presente em todo o Estado e registro de chuva em todas as regiões, as temperaturas máximas desta quarta-feira (10) não subiram muito e, até as 15h, eram dez graus mais baixas do que as de terça-feira (09) em Cerro Azul, e entre sete e oito graus mais baixas do que as de terça em Umuarama, Toledo, Londrina, Loanda, Irati, Cascavel e Campo Mourão.

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Na quinta-feira (11), as chuvas começam a ficar mais intensas, sob impacto de um sistema gerado por um ciclone extratropical que se forma no Litoral do Rio Grande do Sul. “A passagem de um cavado em médios níveis da atmosfera favorece a formação e manutenção de áreas de instabilidade sobre o Paraná ao longo de quinta e sexta-feira. Com isso, há condição favorável para a ocorrência de temporais, com chuva intensa em alguns momentos, raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo localizado”, ressalta Raissa Pimentel, meteorologista do Simepar.

As regiões Oeste e Noroeste devem concentrar os eventos mais expressivos, com chuva persistente ao longo do período: os volumes acumulados de chuva entre quinta e sexta-feira (12) poderão superar os 100 milímetros em alguns municípios dessas regiões.

O Boletim de Gestão de Riscos, elaborado pelo Simepar em parceria com a Defesa Civil do Paraná, aponta risco alto na quinta-feira (11) no Oeste e no Noroeste para chuva forte em curto espaço de tempo, rajadas de vento, descargas elétricas atmosféricas e granizo localizado.

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Na região Leste o risco é baixo, e nas outras regiões do estado o risco é moderado. Já na sexta-feira (12), o risco é baixo no extremo Oeste e Sudoeste, e moderado nas outras regiões do Paraná.

O Simepar monitora a aproximação de outro sistema que poderá ocasionar chuvas novamente no fim de semana na metade norte do Paraná. Novos boletins serão emitidos nos próximos dias.

ALERTAS – Com o Aviso Meteorológico vigente, é importante que a população fique atenta aos alertas da Defesa Civil Estadual, que acompanha o monitoramento do tempo 24 horas dos meteorologistas do Simepar.

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Em caso de necessidade, as informações são disponibilizadas para a população por meio dos alertas enviados por SMS ou WhatsApp. O cadastro é gratuito. Basta a pessoa enviar o seu CEP por SMS para o número 40199 para se habilitar a receber os alertas. Para que sejam enviados por WhatsApp. é necessário cadastrar o número 61 2034-2611 e interagir com esse contato, podendo se cadastrar a partir do CEP, do município ou da localização.

Para situações mais extremas, são enviados alertas por meio da tecnologia cell broadcast, sem necessidade de cadastro prévio.

Acumulados de chuva acima de 10 mm até as 14h desta quarta-feira (10) nas estações do Simepar e de órgãos do Governo do Paraná: