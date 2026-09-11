Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CLIMA SEVERO

Simepar prevê chuva intensa em Apucarana na noite desta sexta-feira; veja previsão

Com ameaça de supercélulas e granizo, Paraná enfrenta risco de novos tornados nas próximas horas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Simepar prevê chuva intensa em Apucarana na noite desta sexta-feira; veja previsão
Autor Chuva deve começar no final da tarde em Apucarana - Foto: TNOnline

O Paraná está sob alerta máximo para a formação de novos tornados nesta sexta-feira (11), apenas um dia após o estado registrar a ocorrência de dois fenômenos do tipo em um intervalo menor que 24 horas. Em Apucarana, a previsão é de chuva intensa a partir das 19 horas.

-LEIA MAIS: Paraná tem alerta de tempestades e frio no fim de semana, aponta o Simepar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o instituto Climatempo, as condições meteorológicas indicam que a probabilidade de formação de supercélulas — nuvens de tempestade com forte potencial destrutivo — é ainda mais elevada nesta sexta-feira do que no dia anterior, exigindo atenção redobrada da população.

Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê 6,6 mm às 19 horas e 8,3 mm às 20h. A precipitação total prevista é de 21,5 mm até o final da noite.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Simepar prevê chuva intensa em Apucarana na noite desta sexta-feira; veja previsão
AutorFoto: Reprodução

A intensificação da instabilidade na região Sul, que também deve atingir áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul, é provocada pelo avanço de uma área de baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai. Esse sistema favorece a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria no oceano, deslocando linhas de instabilidade para o Sudeste e Centro-Oeste. O cenário se agrava com o encontro de uma massa de ar quente e úmida proveniente do Norte do Brasil e um cavado — uma circulação de ventos a cerca de cinco quilômetros de altitude. Essa combinação gera uma corrente de ar em rotação no interior das nuvens carregadas, resultando nas chamadas supercélulas.

Além da ameaça dos tornados, a meteorologia alerta para o risco iminente de microexplosões, caracterizadas por rajadas de vento repentinas que podem ultrapassar a marca dos 90 km/h. A Defesa Civil estadual prevê tempestades severas, chuvas volumosas em curto espaço de tempo, intensas descargas elétricas e queda de granizo de grande porte. Tais condições trazem riscos consideráveis de destelhamentos, queda de árvores, enxurradas, alagamentos, danos a plantações e interrupção no fornecimento de energia, além de comprometer severamente a visibilidade nas rodovias.

Diante da gravidade da previsão, a Defesa Civil nacional orienta os cidadãos a adotarem medidas imediatas de prevenção e proteção. Antes e durante as tempestades, é fundamental manter portas e janelas bem fechadas para evitar a canalização de ventos no interior das casas. Recomenda-se abrigar no chão os objetos que possam cair de locais altos e guardar documentos de valor em sacos plásticos, além de desligar aparelhos elétricos e fechar os registros de água e gás. Para a proteção física, a orientação é buscar um local seguro dentro de casa, protegendo a cabeça com objetos macios, como colchões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso o temporal surpreenda alguém na rua, a instrução das autoridades é jamais buscar abrigo debaixo de árvores, estruturas metálicas, torres de transmissão ou dentro de veículos estacionados próximos a esses locais. Em áreas abertas, a atitude mais segura é deitar-se em uma vala ou depressão do terreno até que os ventos percam força, prestando auxílio a crianças e idosos que estejam por perto. Em longo prazo, a manutenção preventiva dos telhados, a limpeza dos quintais e a poda de árvores nos terrenos são ações essenciais para minimizar os danos materiais.

Após a passagem da tempestade, a população deve evitar transitar perto de edificações danificadas ou áreas com cabos de energia rompidos. Nessas situações, ou ao sentir cheiro de gás de cozinha, a residência deve ser evacuada e as autoridades acionadas imediatamente. O Corpo de Bombeiros atende emergências pelo número 193 e a Defesa Civil pelo 199. Problemas com a rede elétrica e postes caídos devem ser informados à Copel por meio do telefone 0800 51 00 116. Para reforçar a prevenção, moradores do Paraná podem receber alertas meteorológicos diretamente no celular: basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199 e concluir o cadastro gratuito.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana chuva meteorologia previsão do tempo segurança tornados
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV