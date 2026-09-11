Simepar prevê chuva intensa em Apucarana na noite desta sexta-feira; veja previsão

O Paraná está sob alerta máximo para a formação de novos tornados nesta sexta-feira (11), apenas um dia após o estado registrar a ocorrência de dois fenômenos do tipo em um intervalo menor que 24 horas. Em Apucarana, a previsão é de chuva intensa a partir das 19 horas.

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De acordo com o instituto Climatempo, as condições meteorológicas indicam que a probabilidade de formação de supercélulas — nuvens de tempestade com forte potencial destrutivo — é ainda mais elevada nesta sexta-feira do que no dia anterior, exigindo atenção redobrada da população.

Em Apucarana, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê 6,6 mm às 19 horas e 8,3 mm às 20h. A precipitação total prevista é de 21,5 mm até o final da noite.





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A intensificação da instabilidade na região Sul, que também deve atingir áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul, é provocada pelo avanço de uma área de baixa pressão atmosférica vinda do Paraguai. Esse sistema favorece a formação de um ciclone extratropical e de uma frente fria no oceano, deslocando linhas de instabilidade para o Sudeste e Centro-Oeste. O cenário se agrava com o encontro de uma massa de ar quente e úmida proveniente do Norte do Brasil e um cavado — uma circulação de ventos a cerca de cinco quilômetros de altitude. Essa combinação gera uma corrente de ar em rotação no interior das nuvens carregadas, resultando nas chamadas supercélulas.



Além da ameaça dos tornados, a meteorologia alerta para o risco iminente de microexplosões, caracterizadas por rajadas de vento repentinas que podem ultrapassar a marca dos 90 km/h. A Defesa Civil estadual prevê tempestades severas, chuvas volumosas em curto espaço de tempo, intensas descargas elétricas e queda de granizo de grande porte. Tais condições trazem riscos consideráveis de destelhamentos, queda de árvores, enxurradas, alagamentos, danos a plantações e interrupção no fornecimento de energia, além de comprometer severamente a visibilidade nas rodovias.

Diante da gravidade da previsão, a Defesa Civil nacional orienta os cidadãos a adotarem medidas imediatas de prevenção e proteção. Antes e durante as tempestades, é fundamental manter portas e janelas bem fechadas para evitar a canalização de ventos no interior das casas. Recomenda-se abrigar no chão os objetos que possam cair de locais altos e guardar documentos de valor em sacos plásticos, além de desligar aparelhos elétricos e fechar os registros de água e gás. Para a proteção física, a orientação é buscar um local seguro dentro de casa, protegendo a cabeça com objetos macios, como colchões.

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Caso o temporal surpreenda alguém na rua, a instrução das autoridades é jamais buscar abrigo debaixo de árvores, estruturas metálicas, torres de transmissão ou dentro de veículos estacionados próximos a esses locais. Em áreas abertas, a atitude mais segura é deitar-se em uma vala ou depressão do terreno até que os ventos percam força, prestando auxílio a crianças e idosos que estejam por perto. Em longo prazo, a manutenção preventiva dos telhados, a limpeza dos quintais e a poda de árvores nos terrenos são ações essenciais para minimizar os danos materiais.

Após a passagem da tempestade, a população deve evitar transitar perto de edificações danificadas ou áreas com cabos de energia rompidos. Nessas situações, ou ao sentir cheiro de gás de cozinha, a residência deve ser evacuada e as autoridades acionadas imediatamente. O Corpo de Bombeiros atende emergências pelo número 193 e a Defesa Civil pelo 199. Problemas com a rede elétrica e postes caídos devem ser informados à Copel por meio do telefone 0800 51 00 116. Para reforçar a prevenção, moradores do Paraná podem receber alertas meteorológicos diretamente no celular: basta enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199 e concluir o cadastro gratuito.