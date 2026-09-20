Simepar prevê chuva e temporais para este domingo em Apucarana

Instabilidades devem continuar atuando no Paraná, com risco de tempestades em diferentes regiões

A previsão do tempo para este domingo (20) indica chuva e possibilidade de temporais em Apucarana, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A cidade terá temperatura mínima de 18°C e máxima de 26°C.

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Em Apucarana, a umidade relativa do ar deve variar entre 66% e 98%, enquanto a precipitação acumulada prevista é de 9,8 milímetros. A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%.

Os ventos devem soprar de nordeste (NE), a 14 km/h, com rajadas que podem alcançar 50 km/h.

A previsão do Simepar aponta que as condições de instabilidade permanecem durante a madrugada e a manhã de domingo, com possibilidade de fortes tempestades nas áreas centrais e no Norte do Paraná. Em Apucarana, o cenário é de chuva ao longo do dia.

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Chuva perde força no Oeste

No decorrer da tarde, as áreas de instabilidade devem se deslocar em direção ao Leste do Paraná. Com isso, gradualmente, a chuva e as tempestades vão cessando nas porções Oeste do estado.

As temperaturas devem superar os 20°C em todas as regiões paranaenses, com elevação mais acentuada no Noroeste, Oeste e Sudoeste. Nessas áreas, os termômetros podem ultrapassar ligeiramente os 30°C.

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O Simepar também prevê acumulados de chuva próximos dos 100 milímetros na faixa Sul e nos Campos Gerais, regiões que podem concentrar volumes mais elevados ao longo do domingo.