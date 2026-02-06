Simepar prevê chuva e risco de temporais no fim de semana em Apucarana

O tempo deve mudar em Apucarana e região ao longo deste fim de semana, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Após um início de sábado (07) com tempo estável, a instabilidade volta a ganhar força no estado e aumenta a possibilidade de chuva na cidade por volta das 18h.

📰 LEIA MAIS: Inscrições para o Programa Bolsa para o Futuro terminam nesta sexta (06)

De acordo com o Simepar, o avanço de um cavado meteorológico em direção ao Paraná, entre o final da manhã e a tarde de sábado, favorece o retorno das áreas de instabilidade. Em Apucarana, a probabilidade de chuva chega a 98%, com precipitação acumulada prevista de cerca de 13,9 milímetros. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 93%, e os ventos sopram do nordeste a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 34 km/h. As temperaturas seguem elevadas, variando entre 20°C e 31°C, com sensação de abafamento.

No Paraná, há risco elevado de tempestades principalmente na metade sul do estado, enquanto o calor deve ultrapassar os 30 °C em diversas regiões.

Para o domingo (08), a previsão indica chuva em praticamente todo o Paraná, inclusive em Apucarana no decorrer do dia. As instabilidades devem ser mais intensas entre as regiões Centro, Norte e Leste do estado, onde podem ocorrer temporais e pancadas de chuva localmente fortes. O tempo permanece abafado, com maior presença de nebulosidade. As temperaturas variam entre 20°C e 27°C neste dia na Cidade Alta.

A recomendação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo, já que as condições atmosféricas podem mudar rapidamente ao longo do fim de semana.