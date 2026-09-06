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Simepar prevê chuva e queda nas temperaturas em Apucarana neste domingo

Precipitação acumulada pode chegar a 3,5 mm, com rajadas de vento de até 43 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Simepar prevê chuva e queda nas temperaturas em Apucarana neste domingo
Autor As temperaturas devem variar entre 14°C e 21°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá um domingo (6) de tempo instável, com possibilidade de chuva ao longo do dia, conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de ocorrência de chuva no município é de 66%, com precipitação acumulada estimada em 3,5 milímetros.

As temperaturas devem variar entre 14°C e 21°C. A umidade relativa do ar fica entre 52% e 91%.

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Os ventos sopram do sudeste (SE), com velocidade média de 11 km/h, e as rajadas podem chegar a 43 km/h.

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Chuva se concentra no Norte e massa de ar frio avança pelo Paraná

No restante do Paraná, a chuva deve ocorrer principalmente na faixa norte do Estado neste domingo. Segundo o Simepar, as áreas de instabilidade devem se afastar gradualmente em direção a São Paulo.

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Na retaguarda da frente fria, uma massa de ar frio avança pelo Paraná, provocando queda nas temperaturas, especialmente na metade sul do Estado. Nessa região, os termômetros devem registrar valores abaixo dos 10°C.

Em Apucarana, no Norte do Paraná, o cenário será de temperaturas mais amenas, com máxima de 21°C, além de possibilidade de chuva e ventos mais fortes ao longo do domingo.

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Apucarana chuva clima meteorologia paraná previsão do tempo
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