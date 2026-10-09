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PREVISÃO DO TEMPO

Simepar prevê chuva e máxima de 30°C em Apucarana nesta sexta (09)

A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 6,5 mm

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Simepar prevê chuva e máxima de 30°C em Apucarana nesta sexta (09)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 57% e 96% - Foto: Arquivo TN

A sexta-feira (9) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 6,5 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 57% e 96%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h.

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Paraná

Na sexta-feira é alto o risco para tempestades, especialmente na metade sul do estado, desde o Oeste até o Litoral.

Os ventos sopram do quadrante norte e as temperaturas se elevam rapidamente em praticamente todas as regiões. Destaque para o Noroeste, Norte, Campos Gerais e Leste, com marcas ultrapassando os 30 °C.

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Apucarana chuva clima previsão do tempo previsão em apucarana previsões meteorológicas Simepar
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