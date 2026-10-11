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Simepar prevê chuva e máxima de 26°C para Apucarana neste domingo

Município tem 98% de probabilidade de chuva; instabilidades podem provocar tempestades em diferentes regiões do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Simepar prevê chuva e máxima de 26°C para Apucarana neste domingo
Autor As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana deve ter um domingo (11) de tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de precipitação no município é de 98%, com acumulado previsto de 2,7 milímetros.

As temperaturas devem variar entre 19°C e 26°C. A umidade relativa do ar ficará elevada, entre 71% e 98%.

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Os ventos sopram do nordeste (NE), com velocidade média de 4 km/h e rajadas de até 25 km/h.

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Paraná terá chuva e risco de temporais

No restante do Paraná, as condições do tempo permanecem instáveis neste domingo. Conforme o Simepar, são esperadas chuvas em diferentes momentos do dia, com potencial para a ocorrência de temporais em diversas regiões do Estado.

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Na metade norte paranaense, as temperaturas devem subir um pouco mais. O sol pode aparecer entre muitas nuvens, alternando com períodos de chuva.

Em Apucarana, a previsão indica um dia de temperaturas amenas a moderadas, umidade elevada e alta probabilidade de precipitação. A orientação é acompanhar as atualizações meteorológicas, especialmente diante da possibilidade de mudanças nas condições do tempo ao longo do domingo.

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Apucarana chuva clima condições meteorológicas Previsão Simepar Tempo em Apucarana
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