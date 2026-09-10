Simepar prevê chuva durante todo o dia em Apucarana nesta quinta (10)

Previsão é de 27,5 mm de chuva para o município, com temperaturas entre 19°C e 25°C

A quinta-feira (10) será de tempo instável em Apucarana, com previsão de chuva ao longo de todo o dia, segundo o Simepar. A probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, com acumulado previsto de 27,5 milímetros.

Em Apucarana, a umidade relativa do ar deve variar entre 77% e 99%. Os termômetros ficam entre 19°C e 25°C, com pouca variação de temperatura ao longo do dia devido à presença de muitas nuvens e à ocorrência de chuva.

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Os ventos sopram de nordeste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas que podem chegar a 47 km/h.

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Tempestades no Paraná

No Paraná, o Simepar prevê que o tempo permaneça instável em todas as regiões na quinta-feira, com condições favoráveis à ocorrência de tempestades. A possibilidade de fenômenos mais intensos é maior nas metades oeste e norte do Estado.

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Também são esperados elevados volumes de chuva, superiores a 50 milímetros em todas as regiões paranaenses. Os acumulados podem se aproximar dos 100 milímetros entre o Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, áreas centrais e o Norte.

Com a maior cobertura de nuvens e a chuva, as temperaturas devem apresentar pouca variação durante o dia. A previsão do Simepar também indica chuva persistente em diferentes regiões do Paraná.