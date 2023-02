Simepar informa que risco de tempestades segue elevado no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana, por exemplo, pode registrar chuva neste dia

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que uma massa de ar bastante aquecida e com altos índices de umidade predomina sobre o Estado nesta quinta-feira (23), e esse fenômeno favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade, especialmente à tarde.

continua após publicidade .

Além disso, um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai também contribui para formação de instabilidades. Devido a isso, chuvas são previstas para as regiões oeste e noroeste logo nas primeiras horas da manhã.

O instituto meteorológico pontua que o risco de tempestades segue elevado no Paraná.

continua após publicidade .

Em Apucarana, norte do Paraná, há 95% de probabilidade de ocorrência de chuva. Já a precipitação acumulada prevista para o município é de 11.2 milímetros. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

Na Cidade Alta, as temperaturas ficam agradáveis ao amanhecer, sendo registrada a mínima de 19ºC.

No entanto, por conta da massa de ar aquecida, os valores sobem rapidamente. A máxima deve chegar aos 26ºC.

Siga o TNOnline no Google News