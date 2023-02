Simepar informa que há risco de tempestade no Paraná nesta quarta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Todos os municípios do Paraná devem registrar chuva nesta quarta-feira (15)

O tempo ainda segue instável no Paraná nesta quarta-feira (15), de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Uma frente fria avança sobre o oceano, na altura Sul do Brasil, e faz com que pancadas de chuva ocorram ao decorrer do dia.

continua após publicidade .

Por conta desse fenômeno, as condições para tempestades ficam elevadas. Com isso, ventos fortes, raios e até granizo podem ser observados em algumas regiões do Estado.

Os primeiros setores a serem afetados, segundo o instituto meteorológico, devem ser o noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul. A previsão mostra que as pancadas devem ocorrer logo nas primeiras horas desta terça-feira, ou seja, entre a madrugada e manhã.

continua após publicidade .

Durante o período da tarde, a instabilidade aumenta nas demais regiões. No norte do Paraná, por exemplo, todos os municípios apresentam possibilidade de chuva.

Apucarana, que fica localizada na região citada anteriormente, tem 95% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 13.3 milímetros.

Mesmo instável, as temperaturas seguem intensas na Cidade Alta. Conforme o Simepar, os valores devem variar entre 20ºC e 27ºC.

Siga o TNOnline no Google News