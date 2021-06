Simepar indica tempo estável nesta terça-feira em Apucarana

Continua após publicidade

Apucarana amanheceu nublada nesta terça-feira (1) e registrou temperatura mínima de 14ºC. A máxima deve chegar aos 20º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o tempo deve ser estável, sem previsão de chuva.

Na terça-feira um ar mais estável e mais frio predomina na região do Paraná. O sol aparece na região com mais nuvens ao norte/nordeste e parte do leste do estado. Pode formar nevoeiros ao amanhecer em alguns pontos do Paraná. Para o período da tarde as temperaturas ficam mais agradáveis no interior paranaense.