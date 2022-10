Simepar indica que terça-feira será instável em Apucarana

Da Redação

Existe uma precipitação acumulada de 22.9 mm para a Cidade Alta

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a condição de umidade e calor aumentam sobre o Estado nesta terça-feira (18) e, devido a isso, haverá um aumento de nebulosidade. Além disso, existe a previsão de chuva em alguns municípios paranaenses, como, por exemplo, Apucarana e Ivaiporã.

O instituto meteorológico diz que o sol surge entre nuvens em algumas áreas mais ao norte, como na Cidade Alta. No entanto, isso ocorre apenas em alguns momentos, pois, na maior parte do dia, deve chover. O Simepar aponta que há 22.9 mm de precipitação acumulada para o município.

Ivaiporã, município que também fica localizado no Vale do Ivaí, também terá um dia instável. Assim como em Apucarana, o tempo ficará sob nuvens e é possível que chova na cidade ao decorrer do dia. A previsão diz que há uma precipitação acumulada de 15.1 mm.

Por conta da nebulosidade e da condição de chuva sobre o Estado, a amplitude térmica deve ocorrer de forma lenta. Não esquenta tanto como no dia anterior.

Na Cidade Alta, os valores devem variar entre 18ºC e 25ºC. Ivaiporã, por sua vez, também obteve mínima de 18ºC, enquanto a máxima não ultrapassa dos 23ºC.

