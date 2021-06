Simepar indica que quinta-feira será chuvosa em Apucarana

Continua após publicidade

Ao amanhecer desta quinta-feira (10), Apucarana registrou 16º C e a máxima deve chegar aos 21º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), há 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade e região. A precipitação acumulada é de 13.6 mm.

Na quinta-feira o tempo segue instável no Paraná. A circulação dos ventos, em diferentes níveis da atmosfera, continua transportando umidade da Amazônia para o Sul do país. Nestas condições, há previsão de formação de áreas de instabilidade sobre as regiões paranaenses, ocasionando pancadas de chuvas em boa parte do estado. Não se descarta a ocorrência de temporais ao longo do dia.