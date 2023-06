Simepar diz que sexta-feira será estável; temperaturas seguem baixas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a sexta-feira (2) será de tempo firme em todo o estado, sendo assim, qualquer possibilidade de chuva nos municípios paranaenses é descartada. O dia será predominado pelo sol, mas, em alguns momentos, é possível que ele fique entre nuvens.

O instituto meteorológico mostra que, mesmo com a presença do sol, a sexta-feira será gelada no Paraná, pois existe a influência de um sistema de alta pressão atmosférica, uma massa de ar mais frio. Por conta desse fenômeno, o tempo segue sem alterações no estado.

O serviço meteorológico mostra que as menores temperaturas serão registradas ao amanhecer e à noite. Em Apucarana, norte do Paraná, por exemplo, os termômetros obtiveram a mínima de 11ºC entre as 6h e 7h da manhã.

Os valores se elevam e chegam à casa dos 23ºC, por volta das 13h, segundo o Simepar.

Na Cidade Alta, o dia será ensolarado com algumas nuvens.

